Rakúska pošta - najhoršia pošta v Európe?

Či je rakúska pošta najhoršia v Európe, veru neviem. Ale rovnako si neviem predstaviť horšiu poštu. Ak horšia pošta existuje, ešte som na ňu, vďakabohu, nenarazil.

Rakúsko

Však to všetci poznáme. Potraviny lacnejšie a kvalitnejšie, tráva zelenšia, viac zarobia, benzín lacnejší. A pošta tam funguje, nie ako u nás, na Slovensku - taká hrozná pošta ako máme my, to môže existovať iba na Slovensku!

Toto často počúvame od ľudí, ktorí idú do Rakúska maximálne pár kilometrov za hranicu nakúpiť, natankovať a poslať jednu pohľadnicu. Iní si už všimli, alebo vedia, že tráva sa zdá zelenšia, lebo nám nezacláňajú billboardy. Že potraviny sú v priemere drahšie ako na Slovensku.

(Porovnávajme porovnateľnú kvalitu. Ľudia často nakupujú v Hoferi to najlacnejšie v akcii a porovnávajú to s lepším produktom na Slovensku. Skúste si nakúpiť v Bille na Slovensku a v Bille v Rakúsku to isté a porovnajte sumu na bloku. Áno, niektoré produkty, aj úplne totožné, môžu byť v Rakúsku lacnejšie, ale je to skôr výnimka, ako pravidlo. V priemere v Rakúsku nakúpite drahšie, ak nechcete jesť stoku. Pozn. nakupujem často v oboch krajinách.)

Iní si tiež všimli, že benzín je v rakúsoch síce lacnejší, ale PZP na auto je kľudne aj 7x drahšie ako na Slovensku (v PZP je zahrnutá cestná daň, ktorú musia platiť aj fyzické osoby) a náhodný autoservis v malomeste si vezme 100 EUR na hodinu. Zarobia tam síce viac, ale aj tie nehnuteľnosti sú akési drahšie ako na Slovensku. A banka vám ešte k tomu požičia menej.



No a niektorí si tiež všimli, že pošta akosi záhadne nedoručuje to, čo je cenné. Avšak pozitívne je, že faktúru na koncesionársky poplatok mi vždy doručili načas!

Moje poštové skúsenosti na Slovensku

Niektoré pošty vyzerajú ako psie búdy v krajine tretieho sveta. Hotové domy hrôzy. Sú zavreté, keď ich práve potrebujete. Naopak, sú otvorené, keď ste v práci. Skočíte teda do nákupného centra, kde sú otvorení dlhšie, ale máte smolu. Oznámia vám, že práve na tejto pošte balíky neberú. Berú ich ale v inom nákupnom centre. Mali ste si to pozrieť na Internete!



Panie za prepážkou (skôr by sa to malo volať prekážka, keďže sú tam zabednení, akoby sídlili na divokom západe a vonku sa preháňali mraky ozbrojených lúpežochtivých kovbojov) vás často nenávidia. Česť výnimkám. Ale dá sa to pochopiť, za tú mzdu by ste tiež nenávideli celý svet.

Občas (pozn. často, najmä na pošte Tomášikova, Bratislava) si počkáte dlho. Idete si totiž vybaviť nejaký výpis pre štátny orgán (ktorý mimochodom už vaše údaje dávno má, ale prečo by vás neprehnal na poštu a nenechal vás za to zaplatiť, veď predsa môže). Vezmete si poradový lístok z automatu a čakáte. A čakáte. A čakáte. Už vás predbehli všetci, ktorí stáli v tom kilometrovom rade. Už sa rad dvakrát kompletne obmenil, ale vy stále čakáte. Keď sa ohradíte, dostanete len strohé "poradový systém momentálne nefunguje keď si idete vybaviť výpis". Iba poďakujete za informáciu a môžete byť vďační, že vás vzali - aj keď na papieriku máte iné čislo, ako na displeji nad prepážkou.

Čo k tomu dodať? ZLATÁ SLOVENSKÁ POŠTA. Napriek všetkému vám balík či list pomerne spoľahlivo doručia. Poštoví kuriéri, ktorí vám volajú, že niečo nesú, sú väčšinou milí. Nekradne sa tam. Aspoň mne ešte nič neukradli. A to som posielal aj prijímal balíky z rôznych pôšt na Slovensku na rôzne adresy a aj zo a do zahraničia. Nikdy nebol, okrem neochoty pri prepážke, problém.



Rovnakú skúsenosť mám s poštami v zahraničí. Dokonca balíky z Ruska na Slovensko mi vždy prišli bez problémov. A aj pohľadnice z Taiwanu, ba dokonca zo Sicílie (síce to trvalo, akoby boli odoslané z galaxie Andromeda cyklokuriérom, ale prišli!)

Poštové skúsenosti v Rakúsku

Mohol by som to skrátiť a napísať iba, že poštové skúsenosti v Rakúsku spôsobili, že si všetko dávam posielať na Slovensko, prípadne zvolim dopravu kuriérom, ktorý s poštou nemá nič spoločné. Ale chcel by som, aby ste si viac slovenskú poštu vážili. Tak vás teda idem presvedčiť, že môže byť aj horšie.Prečítajte si poštovú chronológiu:

Mesiac neznámy, rok 2016 - Distribučná spoločnosť poskytujúca elektrinu ma chcela odmeniť za vernosť. Bolo treba sa iba prihlásiť a vybrať si darček. Nič súce tam nebolo, ale veď je to zdarma, tak ber! Vybral som si LED žiarovku. Mala mi prísť poštou. Je rok 2020 - po 4 rokoch ešte stále nebola doručená. Naivne som si myslel, že to je chyba distribučnej spoločnosti a že to snáď zabudli poslať. Poriadne naivné. Bolo to ale zadarmo, tak čo, neriešil som.

Január, rok 2016 - Kolega v práci v Bratislave išiel na koncert AC/DC. Spoločnosť predávajúca lístky tieto neposielala na Slovensko. Spýtal sa, či si ich môže nechať poslať na moju rakúsku adresu. Povedal som áno. Dnes by som áno nepovedal ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi.

Lístky nikdy neprišli. Koncert sa blížil. Kolega kontaktoval spoločnosť posielajúcu lístky a na výnimku mu poslali lístky ešte raz, tentoraz na Slovensko. Na Slovensko lístky bez problémov prišli.

September, rok 2016 - Telekomunikačná spoločnosť nám poslala Set-top box. Na stránke pošty svietilo: "Zásielka prebratá susedom." Balík nikdy neprišiel. Myslel som si, že susedia asi kradnú, lebo nikto o ničom nevedel. Aké naivné. A vôbec, ako som si niečo také zlé mohol myslieť o našich susedoch. Telekomunikačná spoločnosť poslala nový Set-top box. Ten už prišiel, našiel som ho pred dverami. (Pozn. z roku 2020 - Telekomunikačná spoločnosť nám ponúka nový set-top box s lepšou kvalitou obrazu. Ale radšej budem pozerať TV v horšej kvalite, ako si opať začať s poštou. Je to tak jednoduchšie a zdravšie.)

Október, rok 2017 - Objednal som si knihu z Amazonu. Aké hlúpe. Dnes by som to už opäť neurobil. Na stránke pošty svietila už známa hláška "Zásielka prebratá susedom." Doteraz, do novembra 2020, neprišla.

Išiel som sa na poštu pýtať osobne. Bolo mi povedané, že si to musím objednať ešte raz, ak to nemajú moji susedia, tak to musel niekto ukradnúť alebo stratiť. Tak s touto staronovou informáciou som si knihu objednal ešte raz. Amazon to nerieši, pre nich je ľahšie poslať tovar opäť, ako sa naťahovať s nejakou zlodejskou lúzou. Na druhý pokus bola zásielka úspešne doručená.



Máj, rok 2018 - Človek si povie, že už nikdy viac, ale potom aj tak vkročí do tej istej rieky. Objednal som si autodiel z Amazonu. Nikdy neprišiel. Vtedy som bol celý deň na adrese, meno je na zvončeku, zvonček funguje. Moje meno je aj na schránke. Na stránke pošty som videl, že sa dnes môj tovar bude doručovať. Plný očakávania som čakal. Až som obnovil stránku pošty a svietilo tam staré známe "Zásielka prebratá susedom." Nikto nezvonil, a to viem určite. Náš zvonček totiž zobudí mŕtveho a živému spôsobí prinajmenšom infarkt. Amazon poslal tovar ešte raz. Na druhý krát bol tovar doručený - keď som nebol zrovna na adrese. Našiel som ho hodený pod schránkami. Ak by naši susedia boli takí zlodeji, asi by pod tými schránkami nebol. Už mi bolo jasné, čo sa deje. Na pošte asi dobre vedia, že Amazon nerieši a pošle ešte raz. Stačí iba ukradnúť prvý balík a doručiť druhý. Koza sa nažerie a vlk zostané celý. A Amazon podojený, ale však peňazí majú dosť...

Máj, rok 2018 - Kolegyňa si niečo chcela nechať doručiť na moju rakúsku adresu, lebo tento tovar nedoručovali na Slovensko. Upozornil som ju na riziká, ale keďže to malo byť doručované cez nemeckú prepravnú spoločnosť, riziko sa rozhodla podstúpiť. Očakával som kuriéra, ale neboli sme si istí, ako to vlastne príde, kto a kedy to prinesie.

Akosi nič nechodilo a prešiel už dlhý čas. Pozreli sme zásielku na stránke prepravnej spoločnosti a svietilo tam "16.5.2018 o 9:53 - Zásielka prebratá susedom." To ale už bolo 23.5.2018 a žiadny sused o ničom nevedel a zásielka nikde nebola. Kontaktovali sme toho dňa prepravnú spoločnosť. Tá nám v ten istý deň odpísala a poslali nám sken alebo screenshot z nejakého systému rakúskej pošty obsahujúci logo pošty. Čiže táto nemecká spoločnosť využíva na doručovanie balíkov po Rakúsku poštu.

Na skene bol aj čitateľný podpis osoby, ktorá balík prebrala: Ps*****. Prebral to nejaký Herr alebo Frau Ps***** a bola tam poznámka, že je to sused. Taký sused v našej bytovke neexistuje.

Na druhý deň, keď som sa večer dokotúľal z roboty, bolo pod schránkami hodené niečo veľké. Bol to balík, ktorý bol vyše týždňa nezvestný. Náhoda? Ja myslím, že nie! Asi poštár či poštárka čakali, čo sa bude diať a či sa bude niekto zaujímať. Nemecká spoločnosť rakúsku poštu po našom dotaze pravdepodobne kontaktovala a tak sa zrazu balík ako šibnutím poštového prútika objavil.

(Pikoška je, že keď sme sa boli pýtať na pošte na tento prípad a spýtali sa na meno Ps*****, povedali že to je zamestnanec pošty. Asi Herr, resp. Frau Ps***** nebude najchytrejšia osoba na svete.)

September, rok 2019 - Potreboval som si objednať nejaké autodiely z Japonska. Keďže tieto pôjdu cez colnicu, nepredpokladal som, že to na pošte ukradnú, pretože tam pri doručení bolo potrebné zaplatiť CLO a DPH. Tak som to cez tú poštu riskol. Citujem z mojich screenshotov stránok rakúskej pošty, kde som sledoval balík:

2.8.2019 - zásielka podaná na pošte v Japonsku

5.8.2019 - zásielka dorazila do Rakúska, začalo sa colné konanie

9.8.2019 o 7:55 - zásielka dorazila na moju miestnu poštu

9.8.2019 o 8:00 - áno správne, o 5 minút - adresa prijímateľa nie je kompletná

9.8.2019 o 08:01 - áno správne, o 1 minútu - zásielka nemôže byť doručená, zásielka bude vrátená odosielateľovi

12.8.2019 - zásielka v spracovaní (niekde vo Viedni na triediacom stredisku)

14.8.2019 - zásielka v spracovaní (stále vo Viedni)

12.9.2019 - áno správne, takmer o mesiac neskôr - zásielka opustila Rakúsko, odoslaná spať odosielateľovi



Odosielateľ čakal, kým zásielka príde späť. Ja som si zatiaľ nemohol opraviť auto. Keď to konečne prišlo späť do Japonska, poslali mi to na Slovensko. Tam už s doručením nebol problém (iba s colnicou, ako vždy. Colníci totiž v Rakúsku fungujú lepšie - nepýtajú doklady, ktoré v zásielke tak či onak máte a preclia všetko automaticky a vy už len zaplatíte kuriérovi či na pošte. Na Slovensku musíte colníkom posielať doklady, ktoré už majú pri zásielke vytlačené odosielateľom, potvrdenie platieb, opisy tovaru, ktorý ste vy ešte na rozdiel od nich nevideli a podobné blbosti.).

Vy sa teraz určite pýtate, tak ja vám odpovedám:

- Bola adresa pri zásielke z Japonska naozaj nekompletná? Teoreticky áno. Z Japonska mi poslali fotku adresného štítku. Za mojím číslom domu chýbalo číslo dverí. Čiže na pošte vedeli, do ktorej bytovky to doručiť. Vedeli, na aké meno to doručiť. Vedeli môj mail aj telefónne číslo. Nevedeli však, ku ktorým dverám prísť.

V praxi k dverám väčšinou ani nechodia a podľa mena mohli zazvoniť do správneho bytu. Podotýkam, že predým, toho istého roku, od toho istého odosielateľa a s rovnakým adresným štítkom, kde tiež chýbalo číslo dverí, mi rakúska pošta zázračne doručila balík. Vtedy to šlo, dnes nie. Možno odveta za sťažovanie sa, alebo inak si to neviem vysvetliť...

- Balík sa povaľoval niekde v Rakúsku jeden mesiac, nemohol si si ho ísť vyzdvihnúť osobne? Ja som mohol a chcel. Pošta nemohla a nechcela. Niekoľkokrát som volal na zákaznícku linku. Navrhol som, že si preň prídem osobne, a to kdekoľvek. Len nech ho neposielajú späť. Odpoveď vždy bola v zmysle: Nevieme, nechceme, nedá sa. Už je to v systéme nahodené na vrátenie odosielateľovi a nedá sa s tým nič urobiť ani to vyzdvihnúť. Takže áno, chápete správne - nejaký ťuťko na pošte si samovoľne zmyslel, že balík označí tak ako ho označil a spôsobil mi zbytočné infarktové stavy - stratil som veľa času a nervov. A - platil som poštovné 2 krát.

Už vieme, čo stratili, ale vedia aj niečo doručiť?

Áno, reklamu, faktúry a infarkt myokardu.

Ale aby som sa len nesťažoval, balíky väčšinou doručili na druhý krát. Amazon či telekomunikačné spoločnosti to nebolí. Veci zmiznú, ale nikomu nič nechýba. Čo mi to len pripomína?

Bolo zopár balíkov, ktoré neboli ukradnuté. Bolo ich asi 30 percent, zvyšok neprišiel nikdy alebo až na druhý krát. Ale z toho všetkého, iba raz zvonili, keď som bol doma. Inokedy len napísali, že adresát nebol zastihnutý a musel som ísť na poštu osobne.

Dôležité však je, že tento rok zatiaľ z 2 balíkov nebol ani jeden ukradnutý! (aké čudné, že mi takáto samozrejmosť robí radosť v krajine, akou je Rakúsko, kde normálne očakávate vysokú kvalitu služieb) Možno im na to už niekto prišiel, možno prišli na poštu pracovať noví ľudia. Kto vie. Alebo je to len náhoda. Každopádne, nebudem pokúšať štastie a pokiaľ sa to dá, zvolím iný doručovací kanál (namiesto žumpy).

A čo tak sťažovať sa?

Samozrejme, že som to skúšal. Ak by boli stažnosti seriózne prešetrené, tak tento blog nemám dôvod písať. Sťažoval som sa aj po nemecky, aj po anglicky, aj mailom, aj správou na ich zákaznícke centrum a aj osobne. Vždy to išlo do stratena, aj keď som dodal presné dáta, ako čísla balíkov, dátumy a časy. Vždy začali "vyšetrovanie" a že sa mi potom ozvú. Zvyčajne sa nikto neozval alebo nič nezistili. Priamo na pobočke pošty sa k veci stavali väčšinou vyhýbavo. Tvrárili sa akože ich sa to netýka a že to je proste stratené a musí sa to objednať znova.

Je to celorakúsky problém?

Pravdepodobne nie. Rozprával som sa s kolegami žijucími v iných okresoch Dolného Rakúska a kolegami z Viedne. Všetci mi povedali, že s poštou nie je problém a balíky nekradnú a sú im doručované. Rozprával som sa však s kamarátkou bývajúcou vo vedľajšom okrese (spadá však pod inú pobočku pošty) a má rovnaký problém. U nej však nezmizol celý balík, ale iba jeho obsah.

Čo však považujem za obrovský "celopoštový" problém je, že nie je ochota riešiť sťažnosti - napriek tomu, že sťažnosti riešia ľudia niekde na centrále bez nejakého ochranného vzťahu voči zlodejom z tej ktorej konkrétnej pobočky pošty, kde sa takto okato kradne. A to je hanba.



Na záver by som sa mohol vyjadriť tak, že: "Tak toto by sa ani na Slovensku nemohlo stať!"